L’Unione europea ha avviato un dialogo con i leader di Medio Oriente, con incontri e accordi condivisi. Emmanuel Macron partecipa attivamente alle discussioni, contribuendo a definire le strategie europee nella regione. L’Italia, al momento, ha dichiarato di non voler accettare alcune proposte presentate, mantenendo una posizione di neutralità. La situazione resta in evoluzione, con incontri programmati nei prossimi giorni.

Con Emmanuel Macron si parla e si decide insieme, anche se l’Italia (per ora) dice di non voler accettare la proposta di condivisione della deterrenza nucleare. La libertà del traffico navale commerciale (tema per cui si è combattuta più di una guerra nella storia) è il punto che unisce gli interessi dei principali paesi europei e attraverso il quale si può avere un ruolo nel conflitto non come semplici spettatori (o, peggio, come petulanti esortatori). Cipro è l’altra porta da cui la guerra all’Iran entra in Europa in modo diretto. Gli effetti di lungo termine di questo impegno europeo in medio oriente, con la stabilizzazione di rapporti diretti con alcuni stati del Golfo, avrà un grande effetto nel riequilibrio strategico portato dalla guerra all’Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'impegno europeo in medio oriente

Meloni in Giappone: "Impegno per pace giusta in Ucraina e stabilità in Medio Oriente"(LaPresse) Difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto è la strada maestra per assicurare pace e prosperità globali.

Meloni: Da Italia e Giappone impegno comune per la pace a Kiev e in Medio Oriente(Agenzia Vista) Tokyo, 16 gennaio 2026 "Questa è anche un'occasione per fare il punto sulle tante crisi aperte a livello globale, sulle tante...

Cipro: rafforzamento delle difese per far fronte alla guerra in Medio Oriente

