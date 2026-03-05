L’impatto della guerra sullo sport non solo in Medio Oriente

La guerra sta influenzando lo sport in diverse regioni, con il golfo Persico che diventa un punto focale per discipline come calcio, Formula 1 e tennis. Le competizioni in quest’area sono soggette a cambiamenti e restrizioni, mentre le squadre e gli atleti si trovano ad affrontare nuove sfide. L’Iran è tra i paesi coinvolti, con ripercussioni che si estendono anche oltre i confini della regione.

Il golfo Persico è sempre più centrale nel calcio, nella Formula 1 e nel tennis; e l'Iran dovrebbe giocare i Mondiali di calcio negli Stati Uniti Tra le sue tante conseguenze nel mondo, la guerra in Medio Oriente sta impattando in vari modi anche sullo sport internazionale. C’entrano in parte i problemi ai voli, ma soprattutto il fatto che in risposta agli attacchi compiuto da parte di Stati Uniti e Israele, l’Iran sta colpendo i paesi del golfo Persico, alcuni dei quali stanno avendo negli ultimi anni un ruolo sempre più importante in diversi sport. Il Qatar, per esempio, possiede il club di calcio detentore della Champions League europea, il Paris Saint-Germain, e ha ospitato i Mondiali di calcio del 2022. 🔗 Leggi su Ilpost.it

