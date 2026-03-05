Liguria | 142 comuni montani salvati fondi PAC e esenzioni IMU intatte

In Liguria, 142 comuni montani sono stati mantenuti nel sistema di agevolazioni legate alla Politica Agricola Comune e alle esenzioni IMU, assicurando che i benefici non vengano revocati. La mappa amministrativa regionale si sta modificando, coinvolgendo queste località che continueranno a usufruire di fondi e facilitazioni fiscali senza interruzioni. La decisione interessa direttamente le comunità interessate e le loro condizioni economiche.

La mappa amministrativa della Liguria sta subendo una trasformazione significativa che tocca direttamente il destino di 142 comuni classificati come montani, garantendo la continuità delle agevolazioni previste dalla Politica Agricola Comune e le esenzioni fiscali. L'assessore regionale Alessandro Piana ha confermato che i territori esclusi dai nuovi criteri di classificazione non subiranno tagli alle risorse destinate alla valorizzazione dell'entroterra, mantenendo intatte le provvidenze esistenti. Questa decisione è il risultato di un intenso lavoro politico coordinato tra Regione e Governo centrale, culminato in un accordo firmato nella Conferenza Unificata lo scorso 5 febbraio.