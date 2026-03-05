Lido gestito nonostante condanna per camorra | sequestro a Castel Volturno

A Castel Volturno, un lido è stato gestito nonostante una condanna per camorra. Durante un’operazione di sequestro, sono stati individuati i responsabili e le modalità di gestione del locale. Le autorità hanno portato avanti un’indagine approfondita, che ha portato al sequestro del lido e alla verifica delle autorizzazioni in corso. La situazione è stata oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Ad esito di una complessa attività investigativa e di analisi, svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta e dalla Compagnia di Mondragone della Guardia di Finanza nonché dall'Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno della Capitaneria di Porto Guardia Costiera, su impulso e coordinamento della Procura Generale di Napoli unitamente a questa Procura della Repubblica. è stata avanzata una richiesta di sequestro preventivo – accolta dal G.I.P del Tribunale sede – nei confronti del titolare di un lido balneare sito sul litorale del Comune di Castel Volturno, in località Pinetamare, la cui licenza era intestata ad un pregiudicato gravato da una condanna definitiva per fatti di criminalità organizzata.