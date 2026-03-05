Licenziata Trump la decisione è clamorosa | l’annuncio

Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato il licenziamento della segretaria alla Sicurezza interna. L’annuncio è stato fatto pubblicamente e ha attirato l’attenzione dei media. La decisione riguarda una figura di rilievo nel governo statunitense, senza ulteriori dettagli sui motivi o le implicazioni. La notizia si aggiunge alle recenti novità nell’ambito delle nomine e dei cambiamenti all’interno dell’amministrazione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il licenziamento della segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. Al suo posto arriverà il senatore dell'Oklahoma Markwayne Mullin, che assumerà ufficialmente l'incarico a partire dal 31 marzo 2026. La decisione è stata comunicata direttamente da Trump attraverso il social Truth Social, dove il presidente ha spiegato le motivazioni della scelta e annunciato il nuovo incarico destinato all'ex segretaria.