Libri Quando la storia dà i numeri di Osvaldo Baldacci alla Feltrinelli

Venerdì 6 marzo alle 18, presso la libreria Feltrinelli in corso Vannucci a Perugia, si terrà la presentazione del libro di Osvaldo Baldacci intitolato

Venerdì 6 marzo alle 18 presso la libreria Feltrinelli in corso Vannucci a Perugia verrà presentato il libro di Osvaldo Baldacci "Quando la storia dà i numeri", ed. Odoya, una raccolta di piacevoli e stimolanti curiosità sulle imprecisioni dei numeri della storia che tutti noi diamo come scontati e inconfutabili. Dialogherà con l'autore il professor Alessandro Campi (Università di Perugia), moderatore il giornalista Andrea Fioravanti, protagonista di Umbria Antica Festival e Festival del Medioevo.

