liberi con dalla il ricordo commosso della sua bologna

Il 4 marzo, la città di Bologna ha ricordato Lucio Dalla in un teatro Arena del Sole affollato, dove sono state proiettate immagini del video di ‘Vita’ cantata con Gianni Morandi. La celebrazione ha suscitato emozioni tra il pubblico, che ha reso omaggio al musicista con un ricordo commosso e immagini che hanno ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera.

Ce lo si immagina sempre un po’ con il suo sorriso, Lucio Dalla. Ancora oggi, in un nuovo 4 marzo in cui la sua Bologna lo ha festeggiato in un teatro Arena del Sole gremito, subito scaldato dalle immagini del video di ‘Vita’, cantata con Gianni Morandi. E ce lo si ricorda libero, come ‘Liberi’ si intitolava la serata di ieri, con oltre cento artisti di ogni età, prodotta da Qn-il Resto del Carlino e ideata con Fondazione Lucio Dalla e Sony Music, parte della rassegna ‘Ciao’. A presentare questa notte di musica, a quarant’anni dalla canzone-gioiello ‘Caruso’, sono stati la direttrice del Qn-Carlino, la Nazione, il Giorno e Luce! Agnese Pini, per cui "viviamo una contemporaneità in cui le sentiamo bruciare sulla pelle queste parole come Vita e Liberi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

