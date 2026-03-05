L’hip hop di Mourad Merzouki in prima ed esclusiva italiana al Teatro Comunale Nouveau

Venerdì 6 e sabato 7 marzo alle 20.30 si svolge al Teatro Comunale Nouveau l’esibizione di Mourad Merzouki, che presenta il suo spettacolo di hip hop in prima assoluta in Italia. La performance inaugura ufficialmente la stagione danza 2026 e porta sul palco un’interpretazione originale di questa disciplina. L’evento si svolge nel teatro di riferimento per la scena artistica locale.

Venerdì 6 e sabato 7 marzo alle 20.30 al Comunale Nouveau: l'hip hop di Mourad Merzouki in prima ed esclusiva italiana inaugura la stagione danza 2026. "Guardo al corpo consumato, al corpo che ha vissuto, al corpo che porta i segni e i dolori del tempo. La nostalgia qui non è un sentimento amaro, è una forza viva che rinasce e si dispiega". Con queste parole il coreografo francese Mourad Merzouki – definito da Le Figaro "le Béjart du hip-hop" – descrive Beauséjour, sua creazione che esplora...

Beauséjour al Teatro Comunale di Bologna: Mourad Merzouki porta in Italia l'hip hop che sfida il tempo

