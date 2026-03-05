L’Europa ha avviato una mobilitazione a seguito dell’attacco alla base britannica di Akrotiri a Cipro. Le istituzioni europee stanno considerando misure per rafforzare la presenza militare nella regione e rispondere alle richieste di supporto avanzate dai Paesi alleati. La situazione ha suscitato attenzione tra gli Stati membri, che stanno monitorando gli sviluppi sul campo.

«Dobbiamo rivalutare i nostri assetti nella regione e rispondere alle richieste dei Paesi amici in difficoltà. Intendiamo dispiegare un dispositivo multidominio in Medioriente, con sistemi di difesa aerea antidrone e antimissilistica». Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando alla Camera: nelle sue comunicazioni ha peraltro riconosciuto che le operazioni militari di Stati Uniti e Israele, che hanno provocato la reazione (forse sottovalutata) dell’Iran, non rientrano nel quadro del diritto internazionale. Crosetto ha poi aggiunto che l’Italia fornirà «assieme a spagnoli, francesi e olandesi un aiuto a Cipro », dove si trova la base militare britannica di Akrotiri, colpita il 2 marzo da un drone iraniano (o forse di Hezbollah). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Europa si mobilita per Cipro dopo l’attacco alla base britannica di Akrotiri

