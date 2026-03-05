L’eurodeputata che distribuisce preservativi davanti all’università

Un progetto chiamato ‘Fallo con amore’ è stato avviato dall’eurodeputata del Partito Democratico, che distribuisce preservativi gratuiti davanti alle università italiane. Oltre ai preservativi, vengono consegnati anche materiale informativo e consigli sull’educazione sessuale. L’iniziativa mira a sensibilizzare gli studenti sul tema, offrendo strumenti utili e promuovendo la consapevolezza sulle pratiche sessuali sicure.

Preservativi gratuiti, ma anche consigli e materiale informativo. È ‘Fallo con amore’, il progetto ideato dall’eurodeputata Alessandra Moretti (Partito Democratico) per promuovere l’educazione sessuale nelle università. Moretti ha presentato il progetto nella sede del Pd di Padova, in Veneto, da dove il progetto ha avuto inizio. Successivamente, Moretti si sposterà il 13 marzo alla Ca’ Foscari di Venezia, il 16 marzo alle università di Ferrara e Bologna, il 20 marzo a Vicenza e il 30 marzo a quelle di Verona e Trento. “L'educazione sessuale non toglie nulla - continua l’eurodeputata - ma restituisce strumenti linguistici, emotivi e scientifici di salute collettiva, per capire, scegliere, difendersi e crescere nel rispetto di sé stessi e degli altri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Phishing oauth login campagna che distribuisce malwarequesta analisi sintetizza una recente segnalazione di microsoft riguardo a una campagna di phishing basata su oauth che mira a distribuire malware...

“I centri in Albania…che fastidio, il congedo non paritario…che fastidio”: l’eurodeputata del Pd usa la canzone di Ditonellapiaga per un lip sync polemicoLa canzone sanremese di Ditonellapiaga, Che Fastidio, è destinata a diventare sottofondo di molti video.

Una raccolta di contenuti su L'eurodeputata che distribuisce....

Argomenti discussi: Iran, Ilaria Salis contro Stati Uniti e Israele: Asse fascio-genocidario.

Eurodeputata Corrado (Pd), 'necessario salvaguardare il programma Life'La commissione Ambiente del Parlamento ha chiesto a larga maggioranza, con 51 voti a favore e 8 contrari, che il programma Life resti autonomo nel prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. E ... ansa.it

L’eurodeputata Elisabetta Gualmini ha lasciato il Partito Democratico ed è entrata a far parte di AzioneElisabetta Gualmini ha lasciato il Partito Democratico, con cui era stata eletta al Parlamento Europeo nel 2019 e poi di nuovo nel 2024, per passare ad Azione, il partito centrista guidato da Carlo ... ilpost.it