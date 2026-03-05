Letti di fortuna e carcasse di elettrodomestici nelle serre di Villa Pamphili

Gli agenti della polizia locale hanno scoperto letti di fortuna, casse d'acqua, vestiti stesi e rifiuti all’interno delle serre di Villa Pamphili, situate in via Leone XIII. Durante un sopralluogo, sono state trovate anche carcasse di elettrodomestici abbandonate tra le piante e i viali delle strutture. La presenza di questi oggetti ha portato alla scoperta di un deposito improvvisato all’interno delle serre.

Letti di fortuna, casse d'acqua, vestiti stesi alla bene e meglio, rifiuti. Questo quanto trovato dagli agenti della polizia locale a Villa Pamphili, all'interno delle serre che hanno accesso da via Leone XIII. Un intervento che è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo. All'interno delle strutture i caschi bianchi del gruppo XII Monteverde hanno trovato tre uomini, che erano sprovvisti di documenti. Uno di loro, un 52enne romeno, è stato accompagnati dietro alle sbarre: su di lui pendeva un ordine di carcerazione. Gli altri due - rispettivamente di nazionalità tedesca e austriaca - hanno rifiutato l'assistenza alloggiativa offerta.

