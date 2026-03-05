L' eredità che le Paralimpiadi lasceranno alle stazioni della Lombardia

Le stazioni ferroviarie della Lombardia stanno subendo interventi di riqualificazione e restyling in vista delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. I lavori prevedono un aumento dell’accessibilità degli ambienti, con l’obiettivo di rendere più facile l’uso dei trasporti pubblici per tutti i viaggiatori. Questa operazione coinvolge diverse strutture lungo le linee ferroviarie della regione.

Stazioni riqualificate, restyling e ambienti più accessibili per tutti. Le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 lasciano la propria eredità negli scali ferroviari della Lombardia. Il piano portato avanti da Gruppo Fs non riguarda solo i Giochi, ma è pensato per lasciare interventi duraturi alle comunità che hanno ospitato e ospiteranno gli eventi sportivi. È stato, infatti, messo a punto un piano straordinario di servizi e soluzioni dedicate per garantire ad atleti, delegazioni, staff e spettatori spostamenti sicuri, efficienti e pienamente accessibili. Grazie a un investimento di circa 650 milioni di euro (di cui 120 cofinanziati dal Mit), Gruppo Fs è intervenuto su 10 stazioni tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, territori che ospitano i Giochi invernali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

