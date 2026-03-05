Lenergy Pisa Beach Soccer confermato Datinha

Il Lenergy Pisa Beach Soccer ha annunciato che il brasiliano Datinha resterà nella squadra anche per la stagione 2026. Leader silenzioso e punto di riferimento tecnico, Datinha è considerato una delle figure più esperte e prestigiose del beach soccer internazionale. La conferma del giocatore rappresenta un elemento chiave per il team in vista delle prossime competizioni.

Il Lenergy Pisa BS annuncia la gradita conferma del brasiliano Datinha per la stagione 2026. Leader silenzioso ed epicentro tecnico, Datinha rappresenta una delle figure più prestigiose e d'esperienza del beach soccer internazionale. In maglia nerazzurra si è distinto fin dal 2021 trascinando la squadra nerazzurra al primo scudetto e nel 2024 nella cavalcata culminata con la seconda finale europea consecutiva, fino al protagonismo indiscusso ribadito lo scorso anno in campionato e ai play-off scudetto di Cirò Marina. Il suo rinnovo con impegno garantito per l'intera stagione, per il secondo anno consecutivo, rappresenta un forte investimento...