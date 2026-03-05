L' eleganza femminile di uno smoking

Nel 1966 Yves Donat Matthieu Saint Laurent, all’età di 30 anni, attraversa un momento di crisi nervosa, mentre in quegli stessi anni si dedica alla creazione di un nuovo stile di eleganza femminile. È in questo periodo che lancia il suo celebre smoking femminile, rivoluzionando il modo di vestire delle donne e cambiando per sempre il panorama della moda.

Nel 1966 Yves Donat Matthieu Saint Laurent ha 30 anni e uno dei tanti esaurimenti nervosi che l'hanno tormentato per tutta la vita. Il suo compagno e socio, Pierre Bergè, lo porta in Marocco dove a sorpresa lui disegna uno smoking da donna che è quasi un manifesto di emancipazione femminile. Tanto per dare un'idea all'epoca in America le donne non potevano entrare nei ristoranti chic indossando i pantaloni. A 60 anni di distanza Anthony Vaccarello risponde con una collezione altrettanto significativa in cui le donne in smoking come quelle in sottoveste di pizzo laccato sono ugualmente chic, speciali, intelligenti e libere di fare quel che vogliono. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

