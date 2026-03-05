Legge sull’antisemitismo Primo via libera del Senato Ma il Pd si spacca ancora

Il Senato ha dato il primo via libera alla legge sull’antisemitismo con 105 voti a favore. La maggioranza ha approvato il testo, con il sostegno di Azione, Italia Viva, sei voti dal Partito Democratico e cinque dalle autonomie. La votazione si è svolta nell’Aula di Palazzo Madama, segnando un passo importante nel processo legislativo. Il dibattito all’interno del Parlamento continua a essere acceso.

Roma, 5 marzo 2026 – Primo via libera del Senato alla legge sull’antisemitismo. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato il testo coi 105 sì di maggioranza, Azione, Italia viva, 6 voti dal Pd e 5 dalle autonomie. Contrari in 24 da 5 Stelle e Avs. Astenuti i 21 Pd. Degli altri 50 senatori una parte era in missione, un’altra ha preferito non partecipare al voto. Un’articolazione che vanifica l’auspicio di larga convergenza formulato dalle comunità ebraiche e della senatrice a vita Liliana Segre, sancendo altresì la divisione delle opposizioni e all’interno dello stesso Pd. Tutto come previsto insomma. Salvo il cambiamento di posizione dei 5... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Antisemitismo, il Senato approva il ddl. Il Pd si spacca: sei “riformisti” votano Sì contro la linea del gruppoPrimo via libera dell’aula del Senato al ddl sul contrasto all’antisemitismo, approvato con 105 sì, 24 no e 21 astensioni.

Antisemitismo, via libera del Senato al ddl: Pd si divide(Adnkronos) – Primo via libera dell’aula del Senato al disegno di legge per il contrasto dell’antisemitismo: 105 i sì, 24 i no e 21 le astensioni.

