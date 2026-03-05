L’EFL conferma un importante cambiamento nel formato dei play-off

L’EFL ha annunciato un cambio nel formato dei play-off per la stagione 2026, permettendo a un numero maggiore di squadre di contendere un biglietto per la finale di Wembley. La modifica riguarda le modalità di qualificazione e il numero di partecipanti ai turni decisivi, che saranno ampliati rispetto al passato. La decisione è stata comunicata ufficialmente oggi, senza ulteriori dettagli sulle nuove procedure.

Più squadre avranno la possibilità di competere per un posto nella finale di Wembley. Gli spareggi del campionato saranno estesi a sei squadre a partire dalla prossima stagione, ha annunciato l’EFL. Il formato è stato ampliato per includere la squadra al sesto posto nella stagione 1988-89, con gli spareggi a quattro squadre rimasti in vigore dopo l’avvento della Premier League nel 1992-93. Come di consueto, le due semifinaliste vincitrici accederanno alla finale a Wembley, anche se il formato esatto della finale verrà concordato entro la fine dell’anno. Il cambiamento è destinato ad attirare scetticismo, poiché c’è il rischio che l’aggiunta di altre squadre diluisca gli spareggi, che attirano grande attenzione e spesso regalano un’enorme drammaticità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’EFL conferma un importante cambiamento nel formato dei play-off Play store abbonamenti come iniziare a tenere traccia dei play pointsQuesto aggiornamento descrive l’evoluzione della pagina delle sottoscrizioni del play store, evidenziando l’introduzione di un riepilogo immediato e... Arsenal-Chelsea (EFL Cup, 03-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Cerchiamo valore nel mercato dei marcatoriSi riparte dal 3-2 con il quale l’Arsenal ha sconfitto il Chelsea nella semifinale di andata disputata il 14 gennaio a Stamford Bridge. Approfondimenti e contenuti su L'EFL conferma un importante.... Discussioni sull' argomento Le Final Four Cev tornano in Italia: a Torino lo spettacolo della Champions League di Volley; Torino ospiterà le Final Four della Cev Champions League 2026 maschile; Behrens entra e cambia la partita; Torino vince anche le finali del volley. I grandi eventi trainano il territorio. La Cassazione conferma l’ergastolo per Pino Iacomino, reo confesso dell’omicidio di Ornella Pinto, avvenuto a #Napoli il 3 marzo 2021. La donna fu uccisa nel sonno con tredici coltellate. Il figlio della coppia è stato affidato alla zia, oggi sua tutrice - facebook.com facebook Mps, il cda conferma: Lovaglio out, Maione resta presidente. Nuovo Ad: in pole position c'è Fabrizio Palermo x.com