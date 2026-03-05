Leclerc | SF-26 abbiamo imparato molto il Mondiale sarà una sfida di sviluppo

La stagione di Formula 1 prende il via con la Ferrari che si focalizza su aspetti di sviluppo e gestione tecnica. La squadra ha dichiarato di aver imparato molto dalla SF-26 e prevede che il Mondiale sarà una sfida in evoluzione, con un atteggiamento moderatamente fiducioso. La prima fase del campionato si concentra quindi su miglioramenti e adattamenti continui.

La stagione ferrari prende avvio con una prospettiva moderatamente fiduciosa e una lettura lucida delle ffinezza tecniche: la componete di sviluppo e di gestione delle aspettative resta centrale, mentre il lavoro svolto invernale viene valutato per dare stabilità alla vettura di nuova generazione. l’attenzione è rivolta al bilanciamento tra potenziale e margini reali, con una lettura attenta delle incognite legate alle prestazioni dinamiche. un clima di maggiore fiducia accompagna la squadra, pur mantenendo i piedi ben saldi a terra. l’esito delle fasi preparatorie viene considerato in chiave pragmatica: non è ancora possibile definire con precisione il potenziale definitivo della monoposto, ma il lavoro condotto consente di avviare la stagione con una base solida rispetto al passato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

