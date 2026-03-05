Le vere assenti di questi tempi | lealtà e coerenza

In questi tempi si fa spesso notare l'assenza di lealtà e coerenza, elementi che sembrano svaniti nel panorama internazionale. La crescente ostilità di molte nazioni nei confronti dell'Iran sta assumendo toni sempre più preoccupanti, con risposte che tornano frequentemente ai mittenti in modo deciso e senza mezzi termini. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni che coinvolgono più attori e interessi.

L'ostilità di tutte o quasi le nazioni nei confronti dell'Iran, sta assumendo connotati ben più inquietanti delle sole risposte, di ogni genere, che stanno ritornando puntuali ai mittenti. Per chiarire ancor meglio il significato di tale concetto, può tornare utile la somiglianza del suo contenuto con l'azione di una bomba a grappolo: quando colpisce il bersaglio, quest' ultima rilascia tante schegge a 360° che raggiungono di conseguenza altri bersagli. Così sta accadendo che, seppure quelle scaglie siano in buona parte immateriali, i danni che provocano risultano altrettanto gravi di quelli causati dall'ordigno da cui provengono. Dopo che ieri sono state sgrossate le conseguenze più immediate e evidenti dell'attacco degli USA, è opportuno approfondire la loro valenza anche per quanto riguarda la loro persistenza.