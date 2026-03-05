Le ultime ore di Gessica Disertore morta sulla nave Disney | cosa non torna nei video consegnati alla famiglia

Nelle ultime ore di Gessica Disertore, una donna di 27 anni, si concentrano i dubbi sollevati dalla famiglia dopo la sua morte su una nave Disney nel settembre 2023. La famiglia ha consegnato dei video, ma ha espresso opposizione all’archiviazione come suicidio, chiedendo che le indagini continuino. La vicenda rimane avvolta da interrogativi sulla reale dinamica del decesso.

La famiglia di Gessica Disertore, la 27enne trovata morta su una nave Disney nel settembre 2023, si oppone con forza all’archiviazione per suicidio e chiede di continuare a indagare sulla misteriosa fine della ragazza. Ci sarebbero infatti diversi elementi che ancora non sono stati del tutto chiariti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gessica Disertore trovata morta sulla Disney Fantasia, i livelli di Fentanyl alimentano i dubbi della famigliaÈ stata trovata impiccata, con indosso solo la biancheria intima, il 27 settembre 2023, a bordo della nave da crociera Disney Fantasia, dove lavorava...

Gessica Disertore morta su nave Disney, per i pm è suicidio: “Vede il fidanzato con un’altra e si impiccò”La Procura di Bari ha chiesto di archiviare il caso della morte di Gessica Disertore come suicidio: "Stava vivendo una situazione di stress...

Le ultime ore di Gessica Disertore, morta sulla nave Disney: cosa non torna nei video consegnati alla famigliaLa famiglia di Gessica Disertore, la 27enne trovata morta su una nave Disney nel settembre 2023, si oppone con forza all’archiviazione per suicidio e chiede di continuare a indagare sulla misteriosa ... fanpage.it

Morte di Gessica Disertore a Chi l’ha visto/ 27enne senza vita su nave da crociera: suicidio o omicidio?Il caso della morte di Gessica Disertore questa sera a Chi l'ha visto, la 27enne trovata senza vita sulla nave da crociera: cosa è successo? ilsussidiario.net

Gessica Disertore: Le sue ultime immagini nelle telecamere della nave da crociera Disney Cruise Line Fantasy, ottenute dalla famiglia, non chiariscono che cosa è successo alla giovane chef. Il mistero della divisa maschile da ufficiale trovata nella sua cabina - facebook.com facebook

Chi l'ha Visto, il caso di Gessica Disertore al centro della puntata x.com