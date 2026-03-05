Le ultime dai ritiri Bartesaghi e Bonny tentano il recupero in extremis

Le squadre si preparano per il derby di domenica sera, con allenamenti intensi a Milanello e Appiano Gentile. Bartesaghi e Bonny stanno cercando di recuperare in extremis, mentre i medici monitorano attentamente le loro condizioni. Le ultime sessioni di allenamento saranno decisive per capire se saranno disponibili per la partita. La decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni.

Gli ultimi giorni di allenamento prima del derby, a Milanello e Appiano Gentile, diranno di più sulle condizioni dei giocatori la cui presenza è tuttora in dubbio in vista della stracittadina milanese di domenica sera. In casa Milan si cercherà di avere in distinta Davide Bartesaghi, che si è accasciato a bordo campo nel finale della sfida contro la Cremonese. Gli esami strumentali effettuati nei giorni scorsi hanno escluso lesioni, ma l'esterno mancino deve comunque smaltire un affaticamento muscolare. Ad oggi Estupinan sembra favorito per una maglia da titolare. Sicure le assenze di Gimenez, Gabbia e Loftus-Cheek. Dalla parte opposta non ci sarà invece Lautaro Martinez, che spera di recuperare per la trasferta di Firenze in programma fra tre weekend.