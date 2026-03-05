Le strade monzesi trasformate in discarica | la mappa delle vie dove vengono abbandonati i rifiuti

Le vie di Monza sono state segnalate più volte sui social, portate in consiglio comunale e comunicate direttamente all’Impresa Sangalli attraverso i canali ufficiali, a causa di rifiuti abbandonati che le trasformano in discariche a cielo aperto. Le zone coinvolte sono state oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che chiedono interventi immediati per ripulire le strade e contrastare l’abbandono dei rifiuti.

La rende nota il Comune di Monza che dall'inizio dell'anno ha intensificato l'attività di controllo, pizzicando (e sanzionando) 47 trasgressori Sono note: segnalate costantemente sui social, portate in consiglio comunale, comunicate direttamente all’Impresa Sangalli attraverso le vie istituzionali. A Monza è nota la mappa delle vie prese di mira dagli incivili che abbandonano lungo strade e marciapiedi i loro rifiuti domestici. E in alcuni casi persino i rifiuti ingombranti come arredi smantellati per far spazio ai nuovi mobili. Adesso è il Comune di Monza che rende nota la mappa dell’inciviltà: un elenco di strade (in diversi quartieri) dove da tempo – in alcuni casi da anni – c’è la cattiva abitudine di scaricare abusivamente ciò che andrebbe smaltito in modo diverso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

