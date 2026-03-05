Le scuole si sfidano a colpi di riciclo e sostenibilità ambientale il Garibaldi-Da Vinci vola in finale del ' Green Game'

Le scuole si sfidano a colpi di riciclo e sostenibilità ambientale, con l’istituto tecnico agrario Garibaldi-Da Vinci di Cesena che si qualifica per la finale del ‘Green Game’. L’evento, rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, mira a sensibilizzare sui temi del riciclo e della tutela ambientale attraverso sfide e attività pratiche. La competizione si svolge nel contesto di un progetto educativo nazionale.

A conquistare il pass per la finale nazionale è stata la classe 2^I Cc dell'It Garibaldi-Da Vinci, che rappresenterà la provincia di Forlì e Cesena nell'atto conclusivo del progetto Nel corso delle attività formative, gli studenti degli istituti di Forlì e Cesena hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la finale nazionale è stata la classe 2^I Cc dell'It Garibaldi-Da Vinci, che rappresenterà la provincia di Forlì e Cesena nell'atto conclusivo del progetto. Da sempre attento alla diffusione di una cultura del rispetto per l'ambiente e alla formazione di cittadini...

