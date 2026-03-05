le scrittrici dimenticate

Il Comune di Roncofreddo presenta il secondo appuntamento della rassegna “Piccoli Mondi”, dedicato all’universo femminile e alla riscoperta delle scrittrici italiane del Novecento. L'evento mira a mettere in evidenza il ruolo di queste autrici nella cultura nazionale, valorizzandone l’apporto come parte integrante della storia letteraria italiana. La serata si svolge con l’obiettivo di ricordare figure spesso dimenticate.

Con la rassegna "Piccoli Mondi", il Comune di Roncofreddo dedica il secondo appuntamento all'universo femminile e alla riscoperta delle scrittrici italiane del Novecento, riconoscendone il valore come parte viva dell'eredità culturale nella storia e nella società contemporanea. Nel mese che accompagna le iniziative legate alla Giornata internazionale della donna, un'occasione concreta per riportare al centro voci femminili spesso trascurate, ma capaci ancora oggi di parlare con sorprendente modernità nei temi e nello stile. L'appuntamento è sabato alle 17, alla biblioteca comunale Fratelli Carnacini, andrà in scena "Le inaspettate: autrici dimenticate del '900".

