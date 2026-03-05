Nel corso di un'intervista, due figure chiave spiegano le motivazioni dietro il loro sostegno al referendum. Una di loro ha vissuto direttamente le conseguenze di un sistema giudiziario che può compromettere significativamente la vita di una persona, mentre l'altro è un avvocato coinvolto nel dibattito. Entrambi condividono le loro esperienze e opinioni sul tema.

Chi meglio di chi ha vissuto sulla propria pelle il peso di una giustizia che può rovinare una vita può spiegare perché votare Sì al referendum del 22 e 23 marzo? Francesca Scopelliti, presidente del Comitato Nazionale Cittadini per il Sì e compagna di vita di Enzo Tortora, e l'avvocato Guido Camera, portavoce nazionale del comitato, illustrano nell’intervista al direttore Daniele Capezzone le ragioni di una riforma attesa da troppo tempo. Una riforma che riguarda tutti i cittadini italiani, non solo chi ha già avuto a che fare con i tribunali. Il video dall’Edicola de Il Tempo. Referendum, le ragioni del Sì: intervista a Francesca Scopelliti e Avv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le ragioni del Sì al referendum: intervista a Francesca Scopelliti e Avv. Guido Camera | GUARDA

Referendum Giustizia, le ragioni del "sì' spiegate dall'avv. Mari: "Giusto processo e terzietà del giudice"Tra i relatori, oltre all'avvocato Massimiliano Mari, moderatore degli interventi, il dott.

Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo.

Le ragioni del Sì: incontro pubblico sul referendumPIsa 5 marzo 2026- E’ stato costituito a Pisa il Comitato SÌRiforma sezione territoriale di Pisa, affiliato al comitato nazionale per il SIRIFORMA il cui presidente è il Professor Nicolò Zanon, già vi ... lanazione.it

Referendum: «Votare Sì, una battaglia per Enzo»Francesca Scopelliti, presidente del Comitato Nazionale Cittadini per il Sì e compagna di Tortora, all'incontro organizzato da Forza Italia nella sala eventi della Società Filodrammatica Cremonese ... laprovinciacr.it

“Nel caso di Enzo la magistratura si è delegittimata da sola, giudici terzi e imparziali non avrebbero permesso di mandarlo in galera né tantomeno di condannarlo”. Così Francesca Scopelliti, presidente del Comitato per il Sì al Refendum in un’intervista al Corri - facebook.com facebook

