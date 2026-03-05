Le prime pagine di oggi riportano che una nave militare iraniana è affondata nell'oceano Indiano, mentre un missile iraniano è stato lanciato verso la Turchia. Si parla anche di altri eventi rilevanti, senza dettagli sui motivi o le conseguenze. La giornata si apre con queste notizie che coinvolgono direttamente Iran e Turchia.

La nave militare iraniana affondata nell'oceano Indiano, il missile iraniano verso la Turchia, e il confronto fra Spagna e Stati Uniti Le notizie di oggi sulla guerra fra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra, che continua a occupare le aperture dei giornali, sono diverse: l’affondamento nell’oceano Indiano di una nave militare iraniana da parte di un sottomarino statunitense che ha provocato oltre 80 morti, il missile iraniano lanciato verso la Turchia intercettato dalle difese della NATO, il confronto fra Stati Uniti e Spagna per l’opposizione del governo spagnolo alla guerra, l’ipotesi di un’operazione di terra contro il regime da parte dei curdi iraniani, e i nuovi attacchi e bombardamenti su Iran, Libano e paesi del golfo Persico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

RASSEGNA STAMPA 4 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Contenuti utili per approfondire prime pagine.

Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 febbraio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine di lunedì 2 marzo 2026; Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali di lunedì 2 marzo.

Le prime pagine di oggiL'indagine sui fattorini di Deliveroo, il discorso sullo stato dell'Unione di Trump, il festival di Sanremo, e il referendum sulla giustizia ... ilpost.it

Prime pagine: Cuor di Leao; Allegri, il Real ci riprovaLa gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, mercoledì 4 marzo 2026. gianlucadimarzio.com

Le prime pagine dei quotidiani trentini in edicola oggi, giovedì 5 marzo, insieme al settimanale diocesano. La rassegna stampa e le ultime notizie dal Trentino Alto Adige in onda nel giornale radio regionale (7.18 @Radio1Rai ) e a Buongiorno Regione (7.30 x.com

Le prime pagine di giovedì 5 marzo 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook