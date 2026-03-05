le pagelle bianconere damiani dirige il gioco nicoletti sicuro dietro

Le pagelle della Juventus vedono Vitale valutato 6, con il giocatore descritto come attento e preciso in ogni intervento, senza dover compiere interventi eccezionali grazie anche alla solidità della linea difensiva. Damiani si occupa principalmente di dirigere il gioco, mentre Nicoletti si distingue per la sicurezza garantita nella zona difensiva. La partita si sviluppa con una buona organizzazione in campo da parte della squadra.

Vitale 6 Attento e puntuale in ogni singola circostanza. Non è chiamato agli straordinari e questo anche per merito di una linea difensiva capace di alzare il muro. Alagna 7 Accompagna con costanza la manovra di possesso ed è bravo a leggere alcune chiusure preziose nell’uno contro uno con l’ex Parigini. Il suo cross da tre punti nel derby resterà nella storia. Curado 6,5 Un rientro importante che permette a Tomei di riavere un elemento capace di farsi sentire in una partita particolare dove la personalità fa sempre la differenza. Nicoletti 7 Nella prima parte della contesa è lui a scendere palla al piede per cercare di trovare uno spiraglio dove infilare la sfera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ASCOLI 3 (4-2-3-1): Saracco; Leo, Sapola, Piana, Cerretti; Faggi, Emmanuello (dal 9' s.

