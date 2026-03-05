Le Mezze Facce fanno incetta di premi con DOC - Avanti il prossimo!

Tolentino, 5 marzo 2026 - La Compagnia teatrale Le Mezze Facce di Tolentino, con il regista Fabrizio Romagnoli, ha brillato alla seconda edizione del Premio "Città di Nettuno", festival interregionale Uilt centro Italia (Lazio, Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria). Ben sette i premi portati a casa per "D.O.C. – Avanti il prossimo!" al Teatro Studio 8. Ha vinto nella categoria "Miglior spettacolo": primo posto ex-aequo con "La fortuna con l'effe maiuscola". Attore protagonista: primo posto per Moreno Passarini ex-aequo con gli attori protagonisti di "Fino all'alba" e "Natale in casa Cupiello". Regia: secondo posto ex-aequo con "Parcheggio a pagamento".