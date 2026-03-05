Le dichiarazioni recenti evidenziano come anche i medici democratici siano coinvolti in un dibattito pubblico che riguarda il ruolo delle ideologie nel loro settore. Dopo aver coinvolto magistrati, giuristi, insegnanti e giornalisti, ora si parla anche di professionisti della sanità. La questione riguarda la presenza di posizioni ideologiche all’interno delle pratiche mediche e come queste possano influenzare il lavoro quotidiano.

Dopo i magistrati, i giuristi, gli insegnanti e i persino i giornalisti democratici, ci toccano pure i medici democratici. Che senso abbia definirsi democratici, che cosa voglia dire in pratica e in che cosa questi professionisti si differenzino da chi fa onestamente il proprio lavoro, rispettando la legge, non si sa. O meglio: si intuisce che dietro il paravento dell’aggettivo democratico si nasconde una visione politica di parte, che ovviamente fa apparire l’appropriazione indebita del termine un po’ meno democratica. Ne è prova la vicenda dei cosiddetti medici democratici di Ravenna, posti sotto inchiesta dalla locale Procura. Della vicenda ci siamo occupati nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Laverita.info

Le ideologie devono rimanere fuori dalle corsie

