Le chat dei medici di Ravenna sui migranti | Maledetti sbirri

Le conversazioni tra medici di Ravenna riguardanti i migranti contengono insulti come «maledetti sbirri». Nell’ambito di un’indagine sui presunti falsi certificati anti-rimpatrio, le chat mostrano commenti e parole che riflettono un’opinione negativa nei confronti delle autorità. Le discussioni sono state rese note durante le verifiche in corso.

Nell’indagine sui presunti falsi certificati anti-rimpatrio a Ravenna le chat dei medici raccontano una specie di obiezione di coscienza. Secondo l’accusa si firmava la non idoneità per evitare di inviare gli immigrati al Cpr. Con contrasti tra i camici bianchi: «Non sono d’accordo a dare a priori la non idoneità. Se non ci sono ragioni specifiche, io non lo faro», scrive una. E un’altra dottoressa inquisita afferma che «il modo per esprimere dissenso è la non idoneità». La Procura ha depositato la richiesta di interdizione di un anno dalla professione per i medici coinvolti nell’inchiesta. Su 64 persone esaminate tra settembre 2024 e gennaio 2026 per le malattie infettive, 34 erano stati dichiarati non idonei. 🔗 Leggi su Open.online

