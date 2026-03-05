Le associazioni di categoria sul Piano acustico di Pescara Vecchia | Regole poco chiare si penalizzano le imprese

Le associazioni di categoria hanno espresso preoccupazione riguardo al Piano acustico di Pescara Vecchia, evidenziando che le regole attuali risultano poco chiare e potrebbero penalizzare le imprese locali. Si segnalano incertezze normative e il rischio di bloccare il normale ricambio delle attività, il che potrebbe avere conseguenze significative sugli investimenti e sulla continuità aziendale.

Incertezze normative e rischio di blocco del normale ricambio delle attività che si potrebbe tradurre in pesanti effetti sugli investimenti, ma anche sulla continuità aziendale. Le associazioni provinciali di categoria e nello specifico Confartigianto Imprese, Confcommercio, Confesercenti e Cna tornano a denunciare gravi criticità sul Piano di risanamento acustico approvato definitivamente il 7 gennaio 2026, che non avrebbe chiarito alcuni dei punti su cui le stesse avevano chiesto interventi tali da dare certezze agli imprenditori. I problemi principali, sottolineano, riguardano le nuove Scia per l’intrattenimento musicale e lo spettacolo e i criteri per il rilascio delle nuove licenze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Piano acustico per Pescara Vecchia approvato e migliorato: emendamenti accolti e si apre ad eventi preseraliCon gli emendamenti delle opposizioni, che restano comunque contrarie al Piano nel complesso, il centrodestra ha accolto alcune richieste degli...

Sburocratizzazione: Bitonci presenta il suo piano a imprese, enti locali e associazioni di categoriaLunedì 26 gennaio alle 11 il primo incontro del Tavolo per la Sburocratizzazione, istituito dalla Giunta regionale.

