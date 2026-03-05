Le allettanti promesse | il No non mi va di Lucio Battisti all’Italia benpensante

Lucio Battisti, artista italiano noto per le sue canzoni profonde e emozionanti, ha scritto brani che sono diventati parte integrante della cultura nazionale. Tra questi, alcune canzoni si distinguono per il loro contenuto e la loro capacità di suscitare riflessioni, attraversando generazioni. La sua voce e le parole di Mogol hanno lasciato un’impronta duratura nel panorama musicale italiano.

Esistono canzoni, nello sconfinato repertorio di Lucio Battisti, che fanno ormai parte del patrimonio culturale nazionale; brani struggenti e profondi, che consentono all'ascoltatore di viaggiare tra le proprie emozioni, grazie alla voce del cantautore di Poggio Bustone e alle parole di Mogol. Esistono, però, anche altre canzoni, che non hanno la minima intenzione di commuovere nessuno. Il loro obiettivo, celato ma non troppo, è raccontare il mondo per quello che è, con tutti i suoi pregi e, soprattutto, i difetti. A questa particolare categoria, senza alcun dubbio, appartiene Le allettanti promesse, quinta traccia dell'album Il nostro caro angelo.