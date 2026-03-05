Lazio e Atalanta si divertono… ma lasciano il pass per la finalissima del ritorno

Lazio e Atalanta hanno concluso la loro partita di ieri allo Stadio Olimpico di Roma con un punteggio che ha visto entrambe le squadre segnare più di una volta, lasciando il risultato aperto in vista della sfida di ritorno. La gara si è conclusa con diverse reti, ma non ha deciso quale delle due si qualificherà per la finale, poiché entrambe hanno ottenuto un buon risultato in vista del secondo match.

2026-03-04 23:56:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Contro lo 0-0 tra Como e Inter nella sfida di martedì, Lazio e Atalanta sono uscite a festa del gol allo Stadio Olimpico di Roma. Pareggio (2-2) nell’andata della seconda delle ‘semi’ della Coppa Italia 2025-26. dopo un finale vertiginoso con un gol per ciascuna squadra. È stata meglio l’Atalanta, che giocherà la gara di ritorno a Bergamo. E ha rischiato di arrivare allo 0-1 nel primo tempo, ma il gol di Krstovic è stato annullato. È stata, invece, la Lazio la prima a colpire. E lo ha fatto con Dele-Bashiru al passaggio di un Daniel Maldini che pian piano comincia a gelarsi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Como Inter Coppa Italia 0-0: regna l’equilibrio al Sinigaglia! Lariani e nerazzurri non si fanno male, tutto rimandato al ritorno per un pass per la finalissimaCalciomercato Serie A: Atubolu può arrivare in Italia! È sfida tra queste due big per il portiere del Friburgo.

La Lazio scappa due volte, l’Atalanta non si arrende mai: tutto rimandato al ritornoBergamo, 4 marzo – L’Atalanta mette un’ipoteca sulla finale di Coppa Italia uscendo dal deserto dell’Olimpico (appena 5000 spettatori) con un 2-2...

Bologna-Lazio | Reazione tifosi laziali dopo la qualificazione in semifinale

Aggiornamenti e notizie su Lazio e Atalanta si divertono ma....

Temi più discussi: Coppa Italia: Lazio-Atalanta 2-2, tra Sarri e Palladino finisce pari FOTO; Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Lazio-Atalanta in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni; Coppa Italia: Lazio-Atalanta: partita integrale Video.

Lazio-Atalanta si chiude 2-2, in Coppa Italia tra Sarri e Palladino finisce pariGol ed emozioni all'Olimpico nella seconda semifinale. Biancocelesti due volte avanti e raggiunti allo scadere, si deciderà tutto al ritorno ... msn.com

Dele Bashiru e Dia illudono ma l'Atalanta riprende sempre la Lazio: si deciderà tutto al ritorno in Coppa ItaliaLazio in avanti. Carnesecchi prende il pallone sulla linea di fondo. I biancocelesti chiedono un angolo che però non è concesso. Il quarto uomo, Sacchi, ha dichiarato alla panchina della Lazio E' ... corrieredellosport.it

Nel Lazio, la figura del Garante per la tutela delle persone con disabilità, è stata approvata a luglio 2023 in consiglio regionale all’unanimità, ma solo a fine gennaio 2026 è stata annunciata, in modo trionfale, la sua nomina nella persona di Anna Teresa Formi - facebook.com facebook

Lazio-Atalanta, Palladino: "Bravi a rimontare due volte, ora vogliamo la finale" #SkySport #CoppaItalia x.com