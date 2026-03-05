lazio atalanta 2 2 in coppa italia discorso qualificazione rimandato al ritorno

All’Olimpico si è conclusa con un pareggio di 2-2 la semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. La partita ha visto entrambe le squadre segnare due volte, con la Dea di Palladino che ha recuperato due volte lo svantaggio. La qualificazione alla finale sarà decisa nel ritorno, che si giocherà nelle prossime settimane.

Gol ed emozioni all'Olimpico nella seconda semifinale di Coppa Italia. Tra Lazio e Atalanta si chiude sul 2-2, con la Dea di Palladino capace di riacciuffare per due volte i biancocelesti. Tutto aperto in vista del ritorno a Bergamo. Le reti nella ripresa. In apertura è Dele-Bashiru a sbloccare il risultato portando avanti la squadra di Sarri (47'). Pasalic replica prontamente (51'). Dia riporta in vantaggio la Lazio (87') ma poco dopo Musah pareggia (89'). Ieri la prima semifinale della competizione tra Como e Inter si era conclusa sullo 0-0.

