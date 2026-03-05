L’autodifesa dell’indagato | Non sono affatto un mostro Protocolli sempre rispettati

Luca Spada, autista soccorritore, afferma di essere innocente e di non essere affatto un mostro. In un’intervista, ha dichiarato di aver sempre rispettato i protocolli e di non aver mai agito in modo scorretto. La sua posizione si basa sulla convinzione di aver mantenuto comportamenti corretti durante le operazioni di soccorso. Spada si difende dalle accuse, ribadendo la sua innocenza.

Luca Spada, lei si sente un mostro? "Ma quale mostro! Sono innocente". Lei è autista soccorritore dipendente della Croce Rossa, quanti viaggi di trasporto secondario ha svolto lo scorso anno? "Noi come autisti da dipendenti abbiamo un contratto di 38 ore settimanali gestiti su turni di 12 ore, quindi siamo in servizio 3 turni a settimana da 12 ore. Da inizio anno fino a che mi sono preso il congedo, che è stato il giorno che mi hanno notificato l’avviso di garanzia, il 26 novembre, abbiamo trasportato più di 200 persone". Questi trasporti vengono fatti sempre in due operatori? "Di regola in due, a volte capita che ci sia una terza persona volontaria che sia all’interno dell’equipaggio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

