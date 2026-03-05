Lautaro Martinez non ha dubbi | Il sogno che voglio realizzare? Conquistare la Champions League

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha dichiarato con fermezza di voler vincere la Champions League, sottolineando il suo desiderio di raggiungere questo obiettivo nel corso della sua carriera. La sua ambizione si concentra sulla conquista della prestigiosa competizione europea, senza fare riferimento ad altre motivazioni o scopi. La sua determinazione è evidente nelle parole espresse pubblicamente.

