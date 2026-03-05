Lautaro Live Chat DAZN ecco come messaggiare con il capitano dell’Inter | è in diretta ora affrettatevi

DAZN ha attivato una nuova funzione nella sua app, chiamata Live Chat, che consente agli utenti di inviare messaggi in tempo reale a calciatori di rilievo delle principali squadre europee. Attualmente, la chat è aperta e permette di interagire con il capitano dell’Inter, offrendo un’esperienza diretta e immediata ai tifosi. La comunicazione è disponibile ora, quindi gli utenti sono invitati a partecipare subito.

Lautaro Live Chat DAZN. DAZN ha lanciato una nuova funzionalità interattiva all'interno della sua app per smartphone: Chat live, un servizio che permette agli utenti di interagire in tempo reale con calciatori di spicco delle principali squadre europee. La piattaforma streaming ha scelto come primo protagonista un giocatore italiano, Lautaro Martinez dell'Inter, offrendo ai fan un'opportunità unica di dialogare direttamente con una stella del calcio. Secondo quanto annunciato da DAZN lo scorso 26 febbraio 2026, la nuova funzione, sviluppata in collaborazione con The Residency, consentirà ai fan di tutto il mondo di partecipare a sessioni live con i campioni.