Lautaro assenza pesante ma l’Inter lo riavrà presto | il ‘Toro’ lavora per un obiettivo

Lautaro Martinez sarà assente nel prossimo derby di Milano, ma il giocatore sta lavorando per tornare presto in campo. L’Inter dovrà fare a meno del ‘Toro’ durante l’impegno, anche se le sue condizioni migliorano e il rientro è previsto nel breve periodo. La società e i tifosi attendono con fiducia il ritorno del giocatore argentino.

Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, le ultime di Romano tra Alisson e l’interesse dell’Arsenal su Esposito Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Vicario? Lui ha aperto ai nerazzurri ma.» Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro assenza pesante, ma l’Inter lo riavrà presto: il ‘Toro’ lavora per un obiettivo Leggi anche: Borussia Inter, conferenza Chivu: “L’obiettivo era la top 8, ma abbiamo ciò che meritiamo. Lautaro…” Lautaro Inter, gol pesante a Marassi e primato ritrovato: il capitano trascina i nerazzurridi Dario BartolucciLautaro Inter decisivo nel momento chiave della stagione: rete numero 165 in nerazzurro, leadership totale e numeri da fuoriclasse... Tutti gli aggiornamenti su Lautaro assenza. Temi più discussi: ESCLUSIVA Bianchi: Inter, puoi farcela! Lautaro assenza pesante, ma Esposito…; Perché Lautaro Martinez non gioca titolare Inter-Bodo/Glimt: infortunio o squalificato? È in panchina? Le formazioni ufficiali; Infortunio Lautaro, niente lesione ma lo stop è lungo: quando rientra; L’Inter si affida alla forza del gruppo. Inter, quando torna Lautaro Martinez dall’infortunio: i nuovi aggiornamentiTiene banco l'infortunio di Lautaro Martinez in casa Inter, ma occhio ai segnali incoraggianti degli ultimi giorni. Dopo ... fantamaster.it Ranocchia: Leao ha descritto bene la settimana pre-derby. Lautaro? La sua assenza pesaAndrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a margine dell’inaugurazione. tuttomercatoweb.com Attaccanti a secco, l' #Inter impiega altre risorse. L'assenza di #Lautaro pesa anche per i colleghi di reparto x.com «Una vittoria, ma anche un pareggio, ci spingerebbe ancora di più verso lo scudetto. » Cristian Chivu si trova a dover reinventare l’attacco in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia, complice l’assenza di Lautaro e Bonny. All’allenatore dell’Inter restano - facebook.com facebook