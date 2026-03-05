Lauren Henderson in concerto a Palermo | l' artista statunitense sul palco del Santa Cecilia

Dal 5 all'8 marzo, l'artista statunitense Lauren Henderson si esibirà al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo. La cantante presenta un progetto musicale che combina brani tratti dai suoi ultimi album, “Sombras” e “Sonidos”, e si esibirà sul palco del locale Brass in Jazz. La sua performance include pezzi originali e cover, offrendo al pubblico un concerto tra musica jazz e sonorità contemporanee.

Lauren Henderson dal 5 all'8 marzo in concerto al Real Teatro Santa Cecilia. Dopo i successi di "Sombras" (2024) e "Sonidos", la cantante statunitense approda a Brass in Jazz con un progetto che è la perfetta sintesi della sua identità artistica: un equilibrio affascinante tra luci e ombre, tra chiaroscuri raffinati e sonorità calde, avvolgenti, luminose. Sarà accompagnata da laudio Guarcello al pianoforte, Fulvio Buccafusco al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria.

