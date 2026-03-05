Laura Pirovano punta al podio | In Val di Fassa sarebbe un sogno La classifica è ancora tutta

Nella Val di Fassa, un’atleta italiana ha dato segnali di buona forma in vista del fine settimana di gare sulla pista La VolatA. La Pirovano ha dichiarato di puntare al podio e di sognare una posizione in alto, mentre la classifica generale rimane ancora molto aperta. La competizione si sta avvicinando e l’attenzione si concentra sulle prossime prove.

Nella cornice della Val di Fassa, una atleta italiana ha mostrato segnali concreti di competitività in vista del lungo weekend di gare sulla pista La VolatA al Passo San Pellegrino. Dopo la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile, si chiude al quarto posto, con un margine di poco oltre tre decimi di secondo rispetto al miglior tempo. L’esito, pur restando sul piano della prestazione individuale, alimenta la fiducia in prospettiva di un risultato di rilievo nelle successive prove di questo rinnovato circuito di Coppa del Mondo. La stella azzurra ha accusato un ritardo di 31 centesimi dal tempo di riferimento detenuto dall’austriaca Nina Ortlieb, confermando però una buona forma e un clima favorevole alle sue possibilità durante l’appuntamento casalingo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Laura Pirovano punta al podio: "In Val di Fassa sarebbe un sogno. La classifica è ancora tutta ... Laura Pirovano insegue il podio: “Ottenerlo in Val di Fassa sarebbe una favola. Classifica aperta…”Laura Pirovano ha concluso al quarto posto la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la... Sofia Goggia rallenta in Val di Fassa, Pirovano e Delago brillano, Stuhec in testaL'attenzione si concentra sulle competizioni di velocità in previsione della tappa di fine stagione della Coppa del Mondo femminile di sci alpino,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Laura Pirovano. Temi più discussi: Le azzurre attesissime per il primo super-g di Soldeu: Brignone pesca il 10 dopo Goggia, Pirovano n° 17; Sofia Goggia non forza nella prima prova in Val di Fassa. Bene Pirovano e Nadia Delago, in testa Stuhec; Startlist della prova numero 2 a Passo San Pellegrino: Ledecka con l'1, Curtoni per terza, Goggia ha il 9; Goggia, orfana di Brignone, si gioca tanto su La VolatA: Pirovano, Curtoni e le Delago alleate per la coppa. Laura Pirovano insegue il podio: Ottenerlo in Val di Fassa sarebbe una favola. Classifica aperta…Laura Pirovano ha concluso al quarto posto la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del ... oasport.it Val di Fassa, Pirovano mette la freccia su Goggia: occhio alle sorelle Delago. Brignone programma già il ritiroVal di Fassa prove discesa libera, Pirovano mette la freccia su Goggia: occhio alle sorella Delago. Brignone programma già il ritiro ... sport.virgilio.it Nelle dodici gare di Coppa del Mondo disputate nel corso della stagione, Laura PIROVANO ha mancato l’appuntamento con le prime dieci posizioni in due sole occasioni, compresa la dolorosa uscita nel supergigante di Crans Montana quando la vittoria sem - facebook.com facebook Sofia Goggia vince il superG di Soldeu davanti ad Aicher e Lie, rinsaldando il pettorale rosso. Ottima prova anche delle altre italiane, guidate da Laura Pirovano, Federica Brignone ed Elena Curtoni. Leggi l'articolo: tinyurl.com/ytbhtx6m #wearefisi #fisinews #s x.com