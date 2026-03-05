L' attività artistica del 2026 di Lenz Fondazione

Questa mattina nella Sala di Rappresentanza del Comune di Parma si è tenuta la presentazione dell’attività artistica del 2026 di Lenz Fondazione. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco, il vicesindaco e assessore alla Cultura, oltre ai direttori artistici della fondazione. Sono stati illustrati i principali programmi e le iniziative previste per l’anno prossimo.

Dopo la tournée nella Sala Napoleonica dell'Accademia di Brera, a Milano, a fine gennaio, con OVER GINA PANE4 Azioni Sentimentali, il debutto, l'11 marzo, de LA SCIMMIA DI DIO e TESTEOVER MARISA MERZ È stata presentata, questa mattina, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Parma, alla presenza del sindaco, Michele Guerra, del vicesindaco e assessore alla Cultura, Lorenzo Lavagetto, e dei direttori artistici di Lenz Fondazione, Maria Federica Maestri e Francesco Pititto, l'attività artistica del teatro per il 2026.