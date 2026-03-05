L' asse tra Tor Bella Monaca e la Calabria condannati i fratelli che fornivano droga alla cosca

Due fratelli, Angelo e Maurizio Lupparelli, coinvolti nello spaccio di droga nel quartiere Tor Bella Monaca, sono stati condannati a rispettivamente quattro e cinque anni di carcere. Entrambi erano riconosciuti come fornitori di cocaina e hashish alla cosca della zona. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha fatto luce sul loro ruolo nel traffico di sostanze stupefacenti.

I fratelli Angelo e Maurizio Lupparelli, attivi nello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Tor Bella Monaca della capitale, con il ruolo di fornitori di cocaina e hashish, sono stati condannati rispettivamente a 4 e 5 anni di reclusione. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Lamezia in merito al processo nato dell'inchiesta 'Svevia' che avrebbe svelato l'esistenza di un presunto cartello della droga nell'asse tra la Calabria e Roma est. L'indagine l'avevamo raccontata in questo articolo della sezione Dossier. Gli inquirenti, infatti, avevano individuato proprio in via Svevia, dove abitava il capo Giorgio Galiano, quale principale deposito del narcotico, nonché base dello stoccaggio, del confezionamento dello stupefacente e, in molti casi, anche della suddivisione tra i vari acquirenti e spacciatori.