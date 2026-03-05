L' Asp cerca alloggi da affittare ai più vulnerabili | garantiti pagamenti regolari e rispetto delle regole

L'Asp del distretto Cesena Valle Savio ha pubblicato un avviso esplorativo rivolto ai proprietari di immobili nel comune di Cesena. L'obiettivo è trovare alloggi da mettere a disposizione ai soggetti più vulnerabili, con la garanzia di pagamenti regolari e rispetto delle regole contrattuali. L'iniziativa riguarda il progetto Sai – Sistema Accoglienza Integrazione 2026-2028.