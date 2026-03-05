L' Asp cerca alloggi da affittare ai più vulnerabili | garantiti pagamenti regolari e rispetto delle regole
L'Asp del distretto Cesena Valle Savio ha pubblicato un avviso esplorativo rivolto ai proprietari di immobili nel comune di Cesena. L'obiettivo è trovare alloggi da mettere a disposizione ai soggetti più vulnerabili, con la garanzia di pagamenti regolari e rispetto delle regole contrattuali. L'iniziativa riguarda il progetto Sai – Sistema Accoglienza Integrazione 2026-2028.
L'Azienda pubblica dei servizi alla persona del distretto Cesena Valle Savio ha pubblicato un avviso esplorativo rivolto ai proprietari di immobili nel comune di Cesena da destinare al progetto Sai – Sistema Accoglienza Integrazione 2026-2028. Asp Cesena Valle Savio garantisce ai proprietari il pagamento regolare e puntuale del canone di affitto; la copertura delle spese condominiali; il rilascio dell'immobile nei termini contrattuali; la riconsegna dell'alloggio nelle condizioni iniziali, salvo normale deperimento d'uso; l'accompagnamento all'abitare e il monitoraggio del rispetto delle regole condominiali tramite operatori dedicati.
