Lascio l’Italia | Ilaria Salis l’annuncio bomba

Ilaria Salis ha annunciato di lasciare l’Italia, annunciando di aver pronto un viaggio che sembra più di una normale trasferta. Con la valigia fatta e un’agenda ricca di impegni, ha lasciato intendere che si sta preparando a partire per una nuova destinazione. La sua scelta ha attirato l’attenzione, suscitando curiosità sulle sue prossime mosse.

Valigia pronta, agenda piena e una parola che, detta così, fa subito rumore: missione. Ilaria Salis nelle ultime ore ha lasciato intendere che sta per partire, e non per una semplice trasferta istituzionale. Dietro c’è un viaggio organizzato, una rete internazionale e un obiettivo che divide e fa discutere. Il dettaglio che accende la curiosità è che non sarà sola. Con lei ci sarà anche un volto che in Italia, da anni, accende reazioni immediate. E la destinazione non è una capitale europea “di routine”, ma un luogo simbolico, complesso, spesso al centro di polemiche e racconti opposti. La partenza che fa parlare: “Dove andrò in missione”. L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis ha annunciato la sua adesione a una spedizione internazionale di solidarietà diretta a Cuba. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L'annuncio di Ilaria Salis: Mi unirò a una Flottilla internazionale per portare aiuti a CubaLa deputata di Avs ha affermato che partirà con l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano per portare aiuti umanitari nell'isola fiaccata dalla crisi provocata dall'embargo americano ... today.it

Ilaria Salis, 'mi unirò a Nuestra América, la flottilla verso Cuba'Dal 17 al 21 marzo mi unirò alla colonna europea del convoglio Nuestra América, una nuova flottiglia civile che sfiderà l'embargo illegale imposto dagli Stati Uniti a Cuba - un assedio infame che s ... ansa.it

L’ultima di Ilaria Salis: sale a bordo di una flottiglia per Cuba! L’europarlamentare, compagna di campo largo di Schlein, Conte e Renzi, al soccorso della dittatura comunista che dura da 67 anni. x.com

