Ieri sono stati presentati i progetti di arteterapia realizzati presso il Policlinico San Matteo grazie alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, rinnovata lo scorso anno. Il Laboratorio Tessile ha contribuito a creare iniziative volte a utilizzare l’arte come strumento di cura, coinvolgendo artisti e pazienti in attività creative che si svolgono negli spazi del policlinico.

Quando l’arte diventa uno strumento di cura. Sono stati presentati ieri i progetti di arteterapia realizzati nell’ambito della convenzione rinnovata lo scorso anno tra il Policlinico San Matteo e l’Accademia di Belle Arti di Brera. La presentazione si è articolata in due momenti. Prima al padiglione 7, negli ambulatori della ginecologia, è stata presentata l’opera realizzata nell’ambito del tirocinio "Laboratorio Tessile", progetto di tesi di Anna Riva, sviluppato nei reparti di oncologia, ematologia e ginecologia oncologica. L’opera rappresenta un esempio significativo di come il percorso creativo possa affiancare e arricchire l’esperienza di cura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arte strumento di cura. Il Laboratorio Tessile abbellisce il San Matteo

"La cura attraverso l’arte": il patrimonio sanitario diventa museo diffuso e strumento di benessereRendere il patrimonio artistico accessibile e vivo, trasformandolo in uno strumento di cura, memoria e innovazione.

