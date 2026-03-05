L’Arsenal sotto processo per anti-calcio Il Telegraph | Se sono noiosi è colpa degli avversari

L'Arsenal è finito sotto inchiesta per pratiche considerate di anti-calcio, secondo quanto riporta il Telegraph. La testata sostiene che, se la squadra gioca in modo noioso, la colpa sarebbe degli avversari. È la prima volta che si parla di un procedimento legale di questo tipo contro il club, che ora potrebbe dover affrontare delle conseguenze ufficiali.

Questa magari è davvero la volta buona che l'Arsenal super la sue crisi isteriche e vince la Premier senza farsi rimontare. I segnali ci sono: tanto per cominciare adesso è per distacco la squadra più impopolare del campionato inglese, con tifosi rivali, opinionisti e persino allenatori avversari che si lamentano del suo approccio tattico. Li accusano di "anti-calcio". Questa storia è ormai diventata un romanzo parallelo a quello sportivo. Scaturito dalla moda dei calci piazzati, dalla saturazione tattica. E' una sovrastruttura estetica. Ci si è scatenato un dibattito enorme, che adesso è entrato anche negli spogliatoi. "L'Arsenal è davvero colpevole di questi apparenti crimini calcistici? E se sì, è più colpevole di altri club dell'ultra-competitiva Premier League?", si chiede il Telegraph.

