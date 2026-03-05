Largo Anconitana svelata la targa per i 120 anni della storia biancorossa

A Ancona è stata scoperta una targa commemorativa per i 120 anni dell’Unione Sportiva Anconitana. L’installazione si trova nel nuovo Largo Anconitana, situato nel parcheggio di piazza d’Armi, vicino a via della Marina. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti della società e delle istituzioni locali. La targa si inserisce nel contesto delle iniziative per celebrare la lunga storia sportiva della squadra.

La cerimonia, al parcheggio di piazza d'Armi lato via della Marina si è svolta oggi, 5 marzo, data che coincide con la fondazione della storica squadra biancorossa avvenuta nel 1905 ANCONA - Ancona celebra la propria storia sportiva con l'inaugurazione della targa dedicata all'Unione Sportiva Anconitana nel nuovo Largo Anconitana, al parcheggio di piazza d'Armi, lato via della Marina. La cerimonia si è svolta oggi, 5 marzo, data che coincide con la fondazione della storica squadra biancorossa avvenuta nel 1905. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Daniele Silvetti, gli assessori comunali, le autorità civili e militari, insieme con i rappresentanti del comitato promotore, del mondo sportivo cittadino e numerosi cittadini.