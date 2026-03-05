L' appuntamento per i giovani raddoppia al Teatro Sociale di Como

Al Teatro Sociale di Como torna per il quinto anno consecutivo l’evento dedicato ai giovani organizzato dalla società under30 SFM srl. L’appuntamento, chiamato Theatrical, si propone di coinvolgere i giovani nel mondo del teatro attraverso una serie di rappresentazioni e iniziative pensate appositamente per questa fascia di età. La manifestazione si svolgerà nel corso di più giorni e vedrà protagonisti vari spettacoli.

Per il quinto anno consecutivo, ritorna al Teatro Sociale di Como Theatrical, l'evento di punta della società under30 SFM srl, che vuole far riscoprire ai giovani il mondo del teatro. Ma non solo! Quest'anno raddoppia le serate, portando al Sociale due serate dedicate ai giovani. Il primo appuntamento, venerdì 13 marzo, sarà una Cena cantata con karaoke in una cornice elegante e inaspettata. Un mix sorprendente tra la tradizione di un teatro d'opera e l'energia del cantare insieme ai propri amici, godendosi una serata indimenticabile.

