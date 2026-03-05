Il teaser trailer di Lanterns, la nuova serie HBO, mostra un confronto teso tra Hal Jordan e John Stewart, interpretati rispettivamente da Kyle Chandler e Aaron Pierre. Il progetto fa parte del nuovo corso del DC Universe di James Gunn e Peter Safran, caratterizzato da un tono noir. La serie si concentra sui due personaggi delle Lanterne Verdi terrestri e il trailer è ora disponibile online.

Il nuovo corso del DC Universe di James Gunn e Peter Safran si tinge di noir. È online il teaser trailer di Lanterns, la serie HBO che vede protagonisti Kyle Chandler e Aaron Pierre nei panni delle due Lanterne Verdi terrestri più iconiche: Hal Jordan e John Stewart. Insieme alle prime immagini, il teaser ha svelato anche la finestra di lancio: la serie debutterà ufficialmente ad agosto. Il filmato chiarisce fin da subito che la dinamica tra i due protagonisti sarà tutt’altro che amichevole. Il trailer si apre con un Hal Jordan (Chandler) decisamente “poco ortodosso” che salta fuori da un’auto in corsa, lasciando John Stewart (Pierre) a precipitare da un dirupo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Lanterns: il teaser trailer svela un duello di nervi tra Hal Jordan e John Stewart. Ecco quando arriva su HBO

