L' annuncio sui social di Aerolinee Siciliane | Primo volo il 31 maggio comincia una nuova era

Aerolinee Siciliane ha annunciato sui social che il primo volo sarà il 31 maggio, segnando l'inizio di una nuova fase per la compagnia. In un post su Facebook, viene comunicato che i siciliani potranno volare con questa compagnia, con un messaggio che sottolinea l'avvio di una nuova era nel trasporto aereo regionale.

Sul sito internet della società - che ha raggiunto un accordo con la maltese 4 Airways - campeggiano già i prezzi dei voli nazionali, che oscillano fra 59 e 79 euro. Due al momento le destinazioni: Bergamo e Milano Linate, con partenze da Palermo e Catania. Cresce l'attesa per i biglietti Un post su Facebook con una data - 31 maggio - e un messaggio netto: "Comincia una nuova era. I siciliani voleranno con la loro compagnia". Dopo diversi rinvii, stavolta, Aerolinee Siciliane sarebbe davvero pronta a decollare. Il condizionale è d'obbligo, anche se sui canali social della compagnia aerea “made in Sicily” il primo volo viene dato per certo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Aerolinee Siciliane pronta a decollare: a maggio il primo volo in collaborazione con la compagnia maltese 4 AirwaysGià nei prossimi giorni potrebbero essere messi in vendita i biglietti da e per Bergamo, con partenze da Palermo e Catania.

Leggi anche: Il ritorno di “Zemanlandia”: la famiglia Casillo (con De Vitto) si riprende il Foggia, comincia una nuova era

Una selezione di notizie su Aerolinee Siciliane.

Discussioni sull' argomento Aerolinee Siciliane, tutto pronto per il via: i primi voli della compagnia Made in Sicily a maggio; Aerolinee Siciliane pronta a decollare: a maggio il primo volo in collaborazione con la compagnia maltese 4 Airways; Aerolinee Siciliane pronta al decollo, a maggio il debutto con tariffe per sfidare il caro-voli; Aerolinee Siciliane, decollo previsto a maggio.

Aerolinee Siciliane, compagnia aerea totalmente Made in Sicily, è pronta a partire in primavera x.com

Aerolinee Siciliane, compagnia aerea totalmente Made in Sicily, è pronta a partire in primavera - facebook.com facebook