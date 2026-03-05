L’Anc incontra senologia | Ogni giorno qui si combattono battaglie silenziose e difficili

I membri dell’Anc, sezione di Pontedera, hanno visitato ieri le pazienti del reparto di senologia dell’ospedale Lotti. Durante l’incontro, hanno espresso il loro sostegno e condiviso momenti di dialogo con chi affronta quotidianamente sfide silenziose e complesse. L’evento ha coinvolto i volontari e le pazienti, creando un’occasione di vicinanza e solidarietà tra le parti.

PONTEDERA Il gruppo delle benemerite dell' Associazione nazionale carabinieri sezione di Pontedera ha fatto visita ieri alle pazienti del reparto di senologia dell' ospedale Lotti. Una iniziativa svoltasi in vista dall' 8 marzo, Giornata internazionale della donna, con la quale la delegazione ha voluto mostrare vicinanza alle degenti e gratitudine al personale sanitario offrendo a tutte un rametto di mimosa. Nell'atrio dell'ospedale, Gianna Grosso, responsabile del gruppo delle benemerite, ha spiegato le motivazioni dell'iniziativa, anche a nome dell'Associazione nazionale carabinieri, sottolineando di aver scelto il reparto di senologia perché "questo è un luogo dove ogni giorno si combattono battaglie silenziose, spesso difficili, ma sempre cariche di speranza.